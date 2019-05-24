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Yavru kuşun midesinden plastik çıktı

Anne kuş yavrusunu, plastikleri yiyecek zannederek besledi.

Haber Merkezi | 24.05.2019 - 18:43..
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Plastik maddelerin bir defa kullanılıp atılması ve hacimce çok yer kaplamaları çevre kirliliğini de beraberinde getirmiştir.

Bu sorunu çözmek için son yıllarda önemli çalışmalar yapılmaktadır ama önemli bir sonuca varılamamıştır.

ANNE KUŞ PLASTİKLERİ YİYECEK ZANNETTİ

Gelecek nesillere orjinali bozulmuş bir dünya bırakmamızda etkili olan plastikler, diğer canlıların hayatlarını da etkiliyor.

Plastik parçaların yiyecek zanneden anne kuş, yavru kuşlarına b plastik patçalarını yedirdi.

Anne kuş, yavrusunu yiyecek zannederek plastikle beslemiş VİDEO



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