Havuza düşen yavru tilkiyi itfaiye kurtardı

Silivri'de bir villanın bahçesindeki havuza düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, belediye ekiplerine teslim edildi.

Finalde Leipzig'i yenen Bayern Münih, Almanya Kupası'nı 19. kez müzesine götürdü.

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İTÜ'den yerli yüz tanıma sistemi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından, tamamen yerli ve milli imkanlarla yüz tanıma sistemi geliştirildi.