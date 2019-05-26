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Havuza düşen yavru tilkiyi itfaiye kurtardı

Silivri'de bir villanın bahçesindeki havuza düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, belediye ekiplerine teslim edildi.

AA | 26.05.2019 - 00:07..
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Selimpaşa Mahallesi'ndeki bir villanın sahibi, bahçesindeki havuza yavru tilki düştüğünü görünce, itfaiyeye haber verdi.

Havuza düşen yavru tilkiyi itfaiye kurtardı

HAVUZDAN KURTARIP BATTANİYEYE SARDILAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yavru tilkiyi havuzdan çıkararak üşümemesi için battaniyeye sardı.

Havuza düşen yavru tilkiyi itfaiye kurtardı

HAYVAN BARINAĞINA GÖTÜRÜLDÜ

Silivri İtfaiye İstasyonu'na götürülen yavru tilki, Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Belediyenin hayvan barınağına götürülen tilkinin Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Havuza düşen yavru tilkiyi itfaiye kurtardı

Havuza düşen yavru tilkiyi itfaiye kurtardı

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Havuza düşen yavru tilkiyi itfaiye kurtardı

Havuza düşen yavru tilkiyi itfaiye kurtardı

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