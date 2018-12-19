Yavrulayan keçi için yol kapandı

Görevlendirme yapılan Batman Belediyesinde Basın Halkla İlişkiler Müdürü Salih Ay, Batman- Gercüş kara yolunda aracı ile seyir halindeyken sürüden ayrılan bir keçinin yolda yavruladığını fark etti.

Hayvanların zarar görmemesi için aracı ile yolu kısmen trafiğe kapatan Ay, gerçekleşen doğumun ardından keçi ve yavrusunu yolun kenarına aldı.

YARIM SAAT SÜRDÜ

Ay, yaptığı açıklamada, yaklaşık yarım saatlik bir süreçte doğumun gerçekleştiğini ve bu süreçte kısmen kapattıkları yolu ulaşıma açtıklarını belirtti.

Yavrulayan keçi için kara yolunu ulaşıma kapattı VİDEO