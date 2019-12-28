Yavrusu için yardım isteyen anne köpek

Edirne’de akan trafikte, otomobillerin önüne atlayıp havlayan köpek sürücülerin dikkatini çekti.

Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan Ferdi Gezer, araç ile asfalt şantiyesine giderken eski çöplük mevkisinde bir köpeğin araçların önüne atladığını ve ısrarla havladığını görünce araçtan inip köpeğin yanına gitti.

Havlayan köpeğin peşinden gidip yavruyu kurtardılar VİDEO

YAVRULARININ YANINA GÖTÜRDÜ

Sürücünün araçtan indiğini ve yanına geldiğini gören köpek koşarak 10 metre ilerideki yavrularının yanına gidip tekrar havlamaya başladı.

SIKIŞAN KUTU ÇIKARILDI

Tekrar köpeğin yanına giden sürücü Gezer, köpeğin yanına gittiğinde gözlerine inanamadı. Başı mama kutusunun içine sıkışmış yavru köpeği gören Gezer, köpeğin başını sıkıştığı kutudan çıkartarak kurtardı.

Kurtulmanın ardından yavru köpeğin diğer yavru köpeklerle ve anne köpekle oynamaları ise diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.