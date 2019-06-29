taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7929
Euro
6.5962
Altın
1409.5
Borsa
96485.32
Gram Altın
262.574

Yavuz Doğu Akdeniz'e ilerliyor

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Yavuz, Akdeniz'e doğru ilerleyişini sürdürüyor.

DHA | 29.06.2019 - 17:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sismik araştırma faaliyetlerine yönelik çalışmaları devam ediyor. Yavuz Sondaj Gemisi'nin işler hale gelmesiyle Doğu Akdeniz'e gönderilen gemi,ye Barbros Fırkateyni eşlik ediyor.

TAM YOL İLERİ

Milli Savunma Bakanlığı Twıtter hesabından, Yavuz Sondaj Gemisi ve ona refakat eden TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz’e doğru devam eden yolculuğuna ilişkin görüntü paylaştı.Yavuz Doğu Akdeniz'e ilerliyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından görüntüler paylaşılarak, "Sondaj çalışması için Doğu Akdeniz'e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj Gemimize, TCG Barbaros Fırkateynimiz refakat etmeye devam ediyor" denildi.

Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor VİDEO

Yavuz Doğu Akdeniz'e ilerliyor

DOĞU AKDENİZ'DE FAALİYET

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sismik araştırma faaliyetleri hava ve deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin gözetiminde devam ediyor. Oldukça sıcak bir bölge haline gelen sahada olası tehlike durumuna karşı sondaj ve sismik araştırma gemileri 7/24 koruma altında tutuluyor.

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri VİDEO




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, G20 zirvesinde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, G20 zirvesinde buluştu

281
Libya'da Hafter'den Türkiye'ye tehdit dolu açıklama

Libya'da Hafter'den Türkiye'ye tehdit dolu açıklama

449
Ekrem İmamoğlu'ndan Esenler ve Harem Otogarı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Esenler ve Harem Otogarı açıklaması

254
Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin etkinliğinde

Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin etkinliğinde

232
Kredi kartı faizleri indirildi

Kredi kartı faizleri indirildi

92
Yüksek İstişare Kurulu üyeleri kendilerine zam yaptı

Yüksek İstişare Kurulu üyeleri kendilerine zam yaptı

852
Ekrem İmamoğlu’nu istemeyen İSPARK müdürü istifa etti

Ekrem İmamoğlu’nu istemeyen İSPARK müdürü istifa etti

478
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir