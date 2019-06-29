Yavuz Doğu Akdeniz'e ilerliyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sismik araştırma faaliyetlerine yönelik çalışmaları devam ediyor. Yavuz Sondaj Gemisi'nin işler hale gelmesiyle Doğu Akdeniz'e gönderilen gemi,ye Barbros Fırkateyni eşlik ediyor.

TAM YOL İLERİ

Milli Savunma Bakanlığı Twıtter hesabından, Yavuz Sondaj Gemisi ve ona refakat eden TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz’e doğru devam eden yolculuğuna ilişkin görüntü paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından görüntüler paylaşılarak, "Sondaj çalışması için Doğu Akdeniz'e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj Gemimize, TCG Barbaros Fırkateynimiz refakat etmeye devam ediyor" denildi. Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor VİDEO

DOĞU AKDENİZ'DE FAALİYET

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sismik araştırma faaliyetleri hava ve deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin gözetiminde devam ediyor. Oldukça sıcak bir bölge haline gelen sahada olası tehlike durumuna karşı sondaj ve sismik araştırma gemileri 7/24 koruma altında tutuluyor.

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri VİDEO







