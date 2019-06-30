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Yavuz, Mersin açıklarına ulaştı

Kıbrıs açıklarında petrol ve doğalgaz aramaya hazırlanan Yavuz, sondajı vurmadan Güney Kıbrıs ve Yunanistan'da endişe yarattı.

İHA | 30.06.2019 - 18:05..
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Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kapsamında Fatih sondaj gemisinin ardından ‘Yavuz’ sondaj gemisi de yaklaşık bir hafta önce, Dilovası Limanı’ndan Akdeniz’deki ilk sondajı için yola çıkmıştı.

KIBRIS AÇIKLARINA HAREKET EDECEK

22 Haziran’da Çanakkale Boğazı’ndan geçen Yavuz, bugün Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu beldesi açıklarına geldi. İkmal için Taşucu açıklarında bekleyen geminin, hazırlıklarını tamamladıktan sonra sondaj çalışmaları kapsamında Kıbrıs açıklarına hareket edeceği öğrenildi.

6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen geminin, dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam ettiği bildirildi.

Yavuz, Mersin açıklarına ulaştı

Yavuz, Mersin açıklarına ulaştı

Yavuz, Mersin açıklarına ulaştı

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