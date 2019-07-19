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Yavuz Oğan'ın programına son verildi

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu'nu konuk eden gazetecilerin RS FM'deki programları sonlandırıldı.

Haber Merkezi | 19.07.2019 - 17:24..
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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu; Yavuz Oğan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin konuğu olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakanlık dönemini anlatan Davutoğlu, "Başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma, kendi il başkanını bile atayama. Bunu benden sayın cumhurbaşkanı ve MKYK'ye imza atanlar istedi. Benden 'düşük profilli başbakan' gibi bir şey isteniyordu. Ben kendimi bilirim, benden her şey olur da düşük profilli bir şey olmaz. En zor durumda kalsam da yapamam." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen konuşmaları açık açık anlatan Davutoğlu'nun sözleri, haber kanalları tarafından görmezden gelindi.

"DÜN MÜLAKAT YAPTIK, BUGÜN PROGRAMLARIMIZ BİTTİ"

Bu yayının ardından Rusya'nın Sesi FM ani bir karar alarak Yavuz Oğan'ın programlarına son verdi. Alınan kararı Twitter hesabından duyuran Yavuz Oğhan, “Türkiye’de hiç bir iyi iş cezasız kalmaz, dün Davutoğlu ile mülakat yaptık bugün programlarımız bitti, üstelik yayını kendi YouTube kanalımızdan yaptığımız halde, #bidebunudinle ile Akif Beki ve İsmail Saymaz’la yaptığımız #söylemesibizden artık RS FM’de değil” ifadelerini kullandı.

Yavuz Oğan'ın programına son verildi

AHMET DAVUTOĞLU: ÜZÜNTÜ DUYDUM

Konuyla ilgili bir açıklama da Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Davutoğlu, "Dün benimle mülakat gerçekleştiren üç basın mensubu @yavuzoghan @makifbeki ve @ismailsaymaz ‘ın programlarına son verilmesinden büyük üzüntü duydum. Kendileri sadece gazetecilik yaptılar. Bu kararın hiç bir izahı yok. Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu: Başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma VİDEO

Yavuz Oğan'ın programına son verildi

Yavuz Oğan'ın programına son verildi

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