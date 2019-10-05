Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı

Yavuz sondaj gemisi, Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı.
KONUM SABİTLEME ÇALIŞMASINA BAŞLADI
Duyuru, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah." ifadelerini kullandı.
OCAK 2020'YE KADAR DEVAM EDECEK
Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre; Yavuz sondaj gemisinin, Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.