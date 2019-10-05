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Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre; Yavuz sondaj gemisinin, Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

AA | 05.10.2019 - 10:33..
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Yavuz sondaj gemisi, Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı.

KONUM SABİTLEME ÇALIŞMASINA BAŞLADI

Duyuru, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı

OCAK 2020'YE KADAR DEVAM EDECEK

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre; Yavuz sondaj gemisinin, Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

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