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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 344 km hız yaptı

Trafiğe açık alanda yapılan bu tür hız denemeleri tehlikeli ve yasak olduğunu hatırlatalım.

DHA | 28.03.2019 - 11:22..
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 344 km hız yaptı

Demirören Haber Ajansı (DHA) bugün Yavuz Sultan Köprüsü'nden bir aracın aşırı hızla geçtiği anları haber yaptı.

Görüntülerde sürücününü köprüde 344 kilometre hız yaptığı ve bir yandan da o anları kayda aldığı fark ediliyor.

GÖRÜNTÜLER 2 YIL ÖNCESİNE AİT

Ancak ajansın geçtiği haberi gören editörümüz, görüntülerdeki aracı ve sahibini hemen tanıdı. Ayrıca görüntüler 2 yıl öncesine ait. Porsche marka arabayla yapılan aşırı hız Yavuz Sultan Köprüsü'nde bir rekor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 344 km hız yaptı

Elbette ki bu tür rekor denemelerini trafiğe açık alanda yapmak çok tehlikeli ve yanlış bir davranış.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 344 km hız yaptı

Yavuz Sultan Selim köprüsünden 344 kilometre hızla geçti ViDEO

MOTORCUNUN BİRİ KİMSE YAPAMAZ DEMİŞTİ

Öte yandan bir motorcu, Yavuz Sultan Köprüsü'nün açılışında rekor denemesi yapmıştı. Rekor denemesini yapan motorcu, "Gelmeden önce belki '300 kilometre hız yaparım' diyordum ama o anki rüzgarda 350 kilometre hızın sorun olmadığını hissedince ben de gazı kesmedim. Bu köprünün de rekoru saatte 350 kilometre ile şu anda bizde. Bilmiyorum daha sonra kırılır mı çünkü biz bunu trafiğe kapalı alanda yaptık. Normal şartlarda yapılma şansı zaten yok. Bugün bir fırsat verildi bize, biz de o fırsatı rekorla tamamladık." demişti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 344 km hız yaptı

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