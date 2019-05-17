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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları

Eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek asma köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde, işçilerin bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi.

İHA | 17.05.2019 - 10:29..
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Anadolu ve Avrupa yakalarını üçüncü kez kara yolu ile birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde işçilerin, 322 metre yükseklikte sis içinde eşsiz manzara eşliğinde yaptığı çalışmalar nefes kesti.

KULELERİN BOYALARI YENİLENDİ

İşçiler güvenlik halatları ile kulenin en tepesinden sarkarak, kulenin boyalarını yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek köprüsü üzerinde çalışan işçilerin güvenlik halatları ile çalışmaları, havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları ViDEO

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları

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