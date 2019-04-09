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Yavuzeli’nde çay taştı yollar göle döndü

Etkili olan yağış ve dolu nedeniyle ilçe merkezindeki çay taştı.

İHA | 09.04.2019 - 19:57..
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Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinin merkezinden geçen çay taştı. Taşan çay nedeniyle yollar göle dönerken, sokaklardan ise çamur aktı. Bazı evlerin de su içerisinde kaldığı yağıştan hayvanlar da etkilendi.

Yavuzeli’nde çay taştı yollar göle döndü

EKİM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Su içerisinde kalan ve dolunun vurduğu tarım arazilerinde ise nohut, arpa, buğday, karpuz, biberi, yeşil soğan ve sarımsak ekili alanlar ile erik ve payam ağaçları zarar gördü.

Yavuzeli’nde çay taştı yollar göle döndü

Şiddetli yağış esnasında görüş mesafesinin sıfıra düştüğü yollarda çok sayıda da kaza meydana geldi.

Yavuzeli’nde çay taştı yollar göle döndü

Yavuzeli’nde çay taştı yollar göle döndü

Yavuzeli’nde çay taştı yollar göle döndü

Yavuzeli’nde çay taştı yollar göle döndü

Yavuzeli’nde çay taştı yollar göle döndü

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