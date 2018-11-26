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Yay ve ok hayatını değiştirdi

Bolu'da, 9 yaşındayken elektrik akımına kapılan paralimpik milli sporcu Ömer Aşık, hayata daha sıkı tutunmasını sağlayan okçulukta ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceler aldı.

AA | 26.11.2018 - 13:50..
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Bolu'da, 18 yıl önce elektrik akımına kapılan paralimpik milli sporcu Ömer Aşık (27), okçulukla hayata daha sıkı bağlandı.

Ömer Aşık, 9 yaşındayken balkonda oyun oynadığı sırada, arkadaşının, evin yakınlarından geçen yüksek gerilim hattına attığı tele dokunmasıyla elektrik akımına kapıldı. Başına gelen kazanın ardından hayata küsmeyen Ömer Aşık, ailesinin de desteğiyle spora başladı.

PES ETMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Okçuluğa 7 yıl önce başlayan Ömer Aşık, 2013'te Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda son sırada yer almasına rağmen pes etmedi ve bir sene sonra aynı organizasyonda 2'nci oldu.

Milli takıma yükselen ve 2015'te Çekya'da gerçekleştirilen dünya sıralama turunda bireysel kategoride ikincilik elde eden Ömer Aşık, 2016'da Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu, aynı yıl Rio Paralimpik Oyunları'na katıldı.

Yay ve ok hayatını değiştirdi

Ömer Aşık, 2017'de Avrupa ikinciliğinin yanı sıra Çin'de düzenlenen Bedensel Engelliler Dünya Şampiyonası'nda ağır engelli kategorisinde takım halinde iki dünya rekoru ile şampiyonluk, bireyselde de ikincilik kazandı.

Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nde santral memuru olarak görev yapan ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü'nde 1. sınıfta eğitim gören paralimpik milli sporcu, yeni başarılar için Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdürüyor.

SIKINTILARINI MOTİVASYONLA AŞTI

Ömer Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin balkonunun yakınından geçen yüksek gerilim hattına arkadaşının tel atması sonucu yaralandığını belirterek, "Bu kaza sonucunda her iki bacağımı diz altından kaybettim. Ayrıca sol elimi bilekten sonrasını ve parmaklarımı kullanamıyorum. Sağ elimde de hareket kısıtlılığı var." diye konuştu.

Yay ve ok hayatını değiştirdi

Kazadan sonra yılmadığını, ailesi, çevresi ve arkadaşlarının desteği sayesinde hayattan kopmadığını, öğrenimine ara vermeden devam ettiğini anlatan Ömer, hayata adaptasyon konusunda hiçbir zaman sıkıntı yaşamadığını, her zaman pozitif düşündüğünü kaydetti.

"KORKUM VE ENDİŞEM VARDI"

Okçulukla 2011 yılında Bolu Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün "Spor Engel Tanımaz" projesi kapsamında tanıştığını ifade eden paralimpik milli okçu, şunları söyledi:

Yay ve ok hayatını değiştirdi

"İlk etapta sol el parmaklarımın olmaması nedeniyle okçuluk sporunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım gibi düşüncelerim, korkum ve endişem vardı. Şu anda kullanmış olduğum aparatı ürettik. Bunun sayesinde ok atmaya başladım. Okçuluktan sonra hayatımda çok büyük bir değişim oldu. Her ne kadar hayata adaptasyon konusunda sıkıntı yaşamasam da okçulukla tanıştıktan sonra hayata bakış açım, gündelik yaşantımdaki Ömer bambaşka bir hale geldi. Önceden bir bardak suyu başkasından beklerken, okçulukla tanıştıktan sonra tamamıyla bağımsız bir hayat yaşamaya başladım. Kendi kendime yetebilmeyi öğrendim bu sayede."

Milli takım kampına 2014 yılında gittiğini anlatan Ömer, "Her zaman aileniz yanınızda olmayabiliyor. Kendi kendime bir şeyleri başarabilmeyi öğrendim. Hayata pozitif ve olumlu bir şekilde bakabiliyorsam bunu spora borçluyum." ifadelerini kullandı.

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