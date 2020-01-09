Karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

1 Bursa'daki Karacabey Ovası sular altında kaldı 3 bin dönüm tarım arazisi hırsızlar yüzünden sel suları altında kalırken, sel sebebiyle bir çok hayvan ise mahsur kaldı.

2 Süreyya Yalçın Amerikalı başkan adayını ağırladı Süreyya Yalçın, Trump’ın rakipleri arasında bulunan başkan adayı Cory Booker’ın seçim kampanyasına destek verdi.

3 Küresel piyasalarda tansiyon azaldı ABD ile İran arasındaki gelirim, küresel piyasaları olumsuz etkilemişti. ABD Başkanı Trump'ın dünkü açıklamaları, New York borsasının rekora gitmesine, petrol ve altın da gerilemesine etki etti.

4 Boşta olan futbolcular Aralarında Tolga Zengin ve Cenk Gönen gibi isimlerin de bulunduğu birçok futbolcu uzun süredir takım arıyor.

5 Arda Turan'ın doğum hediyesi hazır Futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan ikinci oğullarına 3 aylık hamile..

6 Cumhuriyet'ten 'namaz kılan öğrenciler' haberi Bir dönemin en sık yapılan haberidir; öğrenciler camiye götürüldü, namaz kıldırıldı.