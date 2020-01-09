İstanbul Gaziosmanpaşa'da İbrahim Aytaç yönetimindeki 34 CJH 461 plakalı otomobil, yaya geçidi olmadığı halde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Şerife Dikel'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan kadın, ağır bir şekilde yaralandı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şerife Dikel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı ViDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.