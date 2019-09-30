Yaya geçidinde çocuğa çarptı, isyan etti

Bursa Orhaneli yolu Carrefour kavşağı yaya geçidinde, bu zamana kadar onlarca kaza gerçekleşmiş, bu kazalarda bir çok sürücü yaralanırken 2 kişi de hayatını kaybetmişti.

Her hafta bir yayanın otomobil altında kaldığı geçit için ışıklandırma ve uyarıcı trafik levhaları artırılmış, geçit çizgileri de belirgin hale getirilmişti.

Aynı kavşaktaki yaya geçidinde son kaza kurbanı, 12 yaşındaki liseli bir genç oldu.

12 YAŞINDAKİ GENCE ÇARPTI

Acemler yönünden gelip Orhaneli Keles Kavşağı'nı kullanarak Beşevler yönüne gitmek isteyen sürücü, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen 12 yaşındaki gence çarparak yaralanmasına sebep oldu. Havalanan genç, başını otomobilin ön camına çarparak yaralandı.

Kazanın sıcaklığıyla elindeki eşyaları yerden toplayan genç, daha sonra ileri tetkik için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da trafik ışıklarında kaza anı ViDEO

SÜRÜCÜ KAZAYI ANLATTI

Yaya geçidinde öğrenciye çarpan araç sürücüsü kadın ise isyan ederek, "Ben yeşil ışıkta yoluma devam ediyordum. Yayalara kırmızı yanıyordu. 12 yaşındaki genç, sola bakacağına sağa bakıyordu. Kabahat onda ama ben mahvoldum." diye konuştu.