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Yaya geçidinde durmayan araç genç kadına çarptı

Rusya'da meydana gelen kazanın ardından çarpmanın etkisiyle kadın yola savrulurken, bu anlar bir başka sürücü tarafından kayda alındı.

Haber Merkezi | 14.05.2019 - 11:57..
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Görüntüler Rusya'dan...

Yaya geçidinden geçmeye çalışan genç kadın, hızla ilerlemeye başlıyor. Kadını gören iki araç sürücüsü yavaşlayıp duruyor, ancak yolun sol tarafından başka bir araç hızla geliyor.

İKİ ARAÇ DURDU, SOLDAN GELEN ÇARPTI

Aracın hızlı bir şekilde geldiğini fark eden genç kadın, hızlanıyor. Tüm kuvvetiyle kaldırıma yetişmeye çalışan kadına, hızlı bir şekilde geçen bu araç çarpıyor.

Çarpmanın etkisiyle genç kadın, yola savruluyor. Feci kaza, bir başka sürücü tarafından kaydediliyor.

Yaya geçidinde durmadı, genç kıza çarptı İZLE

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