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Yaya geçidinde otomobil çarptı

Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

DHA | 07.03.2019 - 23:58..
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Kahramanmaraş'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Setenay Büşra Ö.'ye A.B. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Setenay Büşra Ö. yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaya geçidinde otomobil çarptı

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Setenay Büşra Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Setenay Büşra Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından polis olay yerinde inceleme yaparken, sürücü A.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yaya geçidinde otomobil çarptı VİDEO

Yaya geçidinde otomobil çarptı

Yaya geçidinde otomobil çarptı

Yaya geçidinde otomobil çarptı


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