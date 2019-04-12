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Yaya geçidinde yayaya yol verdi, 5 araç birbirine girdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde 5 araç birbirine girdi. Kaza sonrası birbirine giren araçlar ayrılamazken bir kişi de yaralandı.

İHA | 12.04.2019 - 16:11..
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Yaya geçidinde yayaya yol verdi, 5 araç birbirine girdi

Kaza; Hasan Fehmi Boztepe Caddesi Manavgat Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi.

Yaya geçidinde yayaya yol verdi, 5 araç birbirine girdi

YAYAYA YOL VERDİ

Çakalderesi istikametinden Manavgat şehir merkezi istikametine seyir halindeki E.M.’nin kullandığı otomobil, ardından gelen E.A.’nın kullandığı, N.K.’nın kullandığı otomobil ve H.K.’nin kullandığı otomobiller Manavgat Emniyet Müdürlüğü önünde yolun karşısına geçmekte olan yayalara yol vermek için durdu.

Yaya geçidinde yayaya yol verdi, 5 araç birbirine girdi VİDEO

ARAÇLAR AYRILAMADI

Bu sırada, arkalarından gelen ve hızlı olduğu bildirilen M.C.Ö.’nün kullandığı araç, duran araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle önde bulunan 2 araç yaya geçidinden ileri geçerek durabilirken, arkalarındaki araçlar ise tüm çabalara rağmen birbirinden ayrılamadı.

Yaya geçidinde yayaya yol verdi, 5 araç birbirine girdi

Kazada yaralanan araç sürücülerinden E.A. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafiğin uzun süre aksadığı kaza, yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaya geçidinde yayaya yol verdi, 5 araç birbirine girdi

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