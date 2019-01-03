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Yaya geçidindeki adama çarpan sürücü serbest kaldı

Bursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Sürücü serbest kalırken, yaşlı adam 5 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

İHA | 03.01.2019 - 10:14..
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Yaya geçidindeki adama çarpan sürücü serbest kaldı

Bursa'nın Nilüfer İlçesi’nde meydana gelen kazada, Trabzon’dan, Bursa’ya çocuklarını ziyarete gelen 63 yaşındaki Salih Akyüz’e, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada hızla gelen otomobil çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisi ile havada taklalar atan Akyüz, yere düştükten sonra da metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaya geçidindeki adama çarpan sürücü serbest kaldı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaya geçidindeki adama çarpan sürücü serbest kaldı

"SÜRÜCÜ SALIVERİLDİ"

Babasının geçirdiği kazayı anlatan Cengiz Akyüz, "Hastamızın kafa travması var, kafatasında kanama ve kırıklar var. Bundan dolayı koma halinde şu anda. Uyandıktan sonra beyindeki hasar durumu netleşecek. Sürücü bir gün gözaltında kalıyor, mahkemeye çıkıyor ve çıktığı gün denetim serbestlikle salıveriliyor. Biz şikayetçi olacağız ama nihai kararı sağlığına kavuşursa babamın vermesini istiyoruz. Bunu bekleyeceğiz ama kötü bir durum olursa biz şikayetçi olacağız." diye konuştu.

Yaya geçidindeki adama çarpan sürücü serbest kaldı

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