taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

Yaya geçidindeki kadına araç çarptı

Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen kadın kazayla sarsıldı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan kadın, havada taklalar atarak yola savruldu.

İHA | 30.03.2019 - 09:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kazanın 'geliyorum' demediği bir başka olay da Bursa'nın Haşimişcan Mahallesi'nde meydana geldi. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

HAVADA TAKLA ATIP YERE DÜŞTÜ

Haşimişcan Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen Lütfiye Yazar’a Gökdere istikametine seyreden Emre Ö. idaresindeki 16 AJ 873 plakalı ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön kaputtan havalanan Yazar, havada taklalar atarak yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Lütfiye Yazar’ı Bursa Devlet Hastanesine sevk ederken, ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Karakoluna götürüldü.

Yaya geçidindeki kadına araç çarptı

KADININ KIL PAYI KURTULDUĞU O ANLAR KAMERADA

Hastaneye kaldırılan Lütfiye Yazar’ın kafasına dikiş atıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kameradaki görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Yazar’ı gören bir otomobilin durarak Yazar’a yol verdiği görülüyor. Otomobilin durarak yol verdiği kadın, diğer şeride geçtiği sırada hızla seyreden bir ticari aracın çarpmasıyla havalanıyor.

Yaya geçidindeki kadına araç çarptı


Yaya geçidindeki kadına araç çarptı

Yaya geçidindeki kadına araç çarptı

Yaya geçidindeki kadına araç çarptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nde bir aday daha HDP yüzünden istifa etti

Saadet Partisi'nde bir aday daha HDP yüzünden istifa etti

79
Seçimde oy verirken dikkat edilecek 10 husus

Seçimde oy verirken dikkat edilecek 10 husus

14
Polisten kaçan alkollü stajyer sürücüye 20 bin TL ceza

Polisten kaçan alkollü stajyer sürücüye 20 bin TL ceza

47
ABD'den Rusya'ya Venezuela 'ihtarı'

ABD'den Rusya'ya Venezuela 'ihtarı'

46
İsveç'te Müslümanlara küfreden 91 yaşındaki kişiye ceza

İsveç'te Müslümanlara küfreden 91 yaşındaki kişiye ceza

23
Kandil'e 'Pençe operasyonu'

Kandil'e 'Pençe operasyonu'

26
Erdoğan, AK Parti İstanbul adaylarıyla gündemi yorumladı

Erdoğan, AK Parti İstanbul adaylarıyla gündemi yorumladı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir