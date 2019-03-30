1 Yaya geçidindeki kadına araç çarptı Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen kadın kazayla sarsıldı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan kadın, havada taklalar atarak yola savruldu.

2 Galatasaray'da hedef Manuel Fernandes Daha önce Fernandes'i mali şartlar nedeniyle transfer edemediklerini açıklayan Mustafa Cengiz'in, Lokomotiv Moskova ile yollarını ayıracak olan Portekizli yıldızla bir kez daha görüşmesi bekleniyor.

3 Yurt genelinde hava bugün parçalı bulutlu Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklığını yurdun genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

4 Bursa'da aşırı hızla makas atan sürücü kaza yaptı Trafikte makas atarak ilerleyen, kuralları hiçe sayan sürücülerin yol açtığı tehlike bir kez daha gözler önüne serildi.

5 31 Mart yerel seçimlerinde nerede oy kullanacaksınız Seçimlere saatler kala, hala nerede oy kullanacağını bilmeyenler, YSK'nın internet sitesinden sorgulayabilir.

6 Ali Koç: Aziz Yıldırım kampanyaya katılır mı bilemem Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FFP kriterlerine uymak için başlatılan 'FENER OL' kampanyası hakkında konuştu. Koç, Aziz Yıldırım'la ilgili gelen soruya da yanıt verdi.