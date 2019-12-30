Yaya geçidinden geçen 5 yaşındaki çocuk ölümden kurtuldu

Çin’in Anhui bölgesindeki Mingguang kentinde 5 yaşındaki bir çocuk, yaya geçidinden karşıya koşuyordu.

O sırada panelvan tipi bir araç da hızla çocuğa doğru yanaştı

SON ANDA DURDU

Çocuğu son anda fark eden sürücü, direksiyonu sağa çevirerek yolun kenarında bulunan trafik direğine çarparak durdu.

Aracın direğe çarptığı gören çocuk ise korkuyla kendisini yere attı.

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SOSYAL MEDYADA AİLEYE TEPKİ VAR

Küçük çocuğun yalnız başına karşıya geçmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları, ailesine tepki gösterdi. Polis, otoyol ve sokak aralarında çocuklara dikkat edilmesi ve ellerinden tutulması konusunda aileleri uyardı.