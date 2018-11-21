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Yaya geçidinden geçen kadına minibüs çarptı

Fatih'te, yaya geçidinden yolun karşısından geçmeye çalışan kadın minibüsün altında kalarak yaralandı.

DHA | 21.11.2018 - 22:04..
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Yaya geçidinden geçen kadına minibüs çarptı

Kaza, saat 19.30'da Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aksaray istikametine seyir halinde olan 34 NT 0870 plakalı servis minibüsünün sürücüsü Doğukan Demirci (22), Sulukule Caddesine girmek direksiyon kırdı.

Yaya geçidinden geçen kadına minibüs çarptı

Minibüs, caddenin başında bulunan ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Gamze Bulat'a (42) çarptı. Çarpmayla yere yığılan Gamze Bulat yaralandı.

Yaya geçidinden geçen kadına minibüs çarptı VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haber verilmesi üzerine Gamze Bulat'ın yakınları da olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gamze Bulat, Ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Servis minibüsü sürücüsü Doğukan Demirci ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yaya geçidinden geçen kadına minibüs çarptı

Yaya geçidinden geçen kadına minibüs çarptı

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