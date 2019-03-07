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Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı

Kayseri'de yaya geçidinden geçmek isteyen yaşlı adama, hızını kesmeden gelen bir araç çarparak savurdu.

İHA | 07.03.2019 - 13:21..
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Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı

Kayseri'de sürücüsü belirlenemeyen otomobil, tramvaydan inerek yaya geçidinden geçmek için yola çıkan 92 yaşındaki Bekir Ö.'ye çarptı.

Otomobilin kaputunda bir süre giden Bekir Ö., daha sonra aracın durmasıyla yere düştü.

Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Durumun bildirilmesi üzerine ağır yaralanan Bekir Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bekir Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı

SÜRÜCÜ KAÇTI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı


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