Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı

Sarıyer'in Uskumruköy mahallesine yapılması planlanan okul için bağışlanan paranın iade edilmesi gündeme geldi.

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Fuat Oktay'ın S-400 değerlendirmesi

Türkiye'nin sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirten Oktay, imzaların atıldığını ve inatlaşma gibi bir tutumlarının olmadığını söyledi.