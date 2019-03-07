Kayseri'de sürücüsü belirlenemeyen otomobil, tramvaydan inerek yaya geçidinden geçmek için yola çıkan 92 yaşındaki Bekir Ö.'ye çarptı.
Otomobilin kaputunda bir süre giden Bekir Ö., daha sonra aracın durmasıyla yere düştü.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Durumun bildirilmesi üzerine ağır yaralanan Bekir Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bekir Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı
SÜRÜCÜ KAÇTI
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.