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Yaya geçidini kullanmaya çalışan gurbetçinin dramı

Hollanda'dan tatil için memleketi Aksaray'a gelen bir gurbetçi, yaya geçidini kullanmak istersek ölümle burun buruna geldi.

Haber Merkezi | 14.08.2019 - 11:39..
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Türkiye, yaya geçitlerinde yaşanan problemi henüz çözemedi.

Geçitlerde yayalara yol vermeyen sürücülere para cezaları kesilse de polisin olmadığı noktalarda yayalara yol verme alışkanlığı kazanılmadı.

Hollanda'da yaşayan bir gurbetçi, Kurban Bayramı tatili için memleketi Aksaray'a geldi. Yaya geçidini kullanmak isterken onu bekleyenler kayda başladı.

AZ DAHA EZİLİYORDU

Avrupa'da olduğu gibi ayağını yaya geçidine attığı anda araçların duracağını düşünen gurbetçi, canını zor kurtardı.

Yaya geçidini kullanmaya çalışan gurbetçinin dramı VİDEO

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