Yaya geçidini kullanmaya çalışan gurbetçinin dramı

Karabük'te çocuklar yangına neden oldu

1 Antalya'da turistlerin eksi bir derecede kar keyfi 40 derece sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler kendini serin yerlere atıyor.

2 Kendall Jenner ilginç pantolonu Kardashian-Jenner ailesinin süper model üyesi olan 23 yaşındaki Kendall, önceki gün Los Angeles'a gitti.

3 Yeni Hasankeyf'te sona yaklaşıldı Ilısu Barajı’nın rezervuar alanında kalacak olan Hasankeyf ilçesinde yeni projenin çalışmaları sürüyor.

4 Vidal, 'Come to Beşiktaş' yorumunu beğendi Barcelona'nın Şilili futbolcusu Vidal, kendisine "Come to Beşiktaş" yazan bir takipçisinin yorumunu beğendi. Yıldız ismin bu hareketi, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

5 Mesut Özil, Kangal köpeklere güveniyor Geçtiğimiz günlerde bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil, Londra'ya Sivas Kangalı getirerek evinin kapısına bağladı.

6 Küresel yatırım son 9 yılın en düşük seviyesini yaşıyor Dünya ülkeleri arasındaki ekonomik yatırımlar, 2018'de küresel savaşların etkisi ile azalarak, 2009'dan bu yana kaydedilen en düşük değerini aldı.