İstanbul Büyükçekmece-Silivri istikameti E-5 karayolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan Hasan Yurtseven (64), akıcı trafiğin bulunduğu yolu kullanmak isteyince kaza meydana geldi.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞTI

Seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan adamı fark edemeyince yaşlı adama çarptı. Kaza sonrası aracından inen sürücü, hemen Yurtseven’in yanına koştu. Yaşlı adamın yaşadığını gören sürücü, olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaya geçidini kullanmayan yaşlı adama otomobil çarptı ViDEO

YAYA GEÇİDİNİ KULLANMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adamın, kazaya karıştığı noktanın hemen 10 metre yanında bulunan yaya üst geçidini kullanmaması ise pes dedirtti. Kaza nedeni ile kısa bir süre tek şerit trafiğe kapanırken, yapılan çalışmaların ardından trafik normale döndü.