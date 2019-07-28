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Yaya geçitleri yetmedi, 'önce yaya' uyarı yazısı eklendi

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek maksadıyla ülke genelinde yaya geçitlerine 'Önce yaya' yazıları yazdırıyor.

İHA | 28.07.2019 - 05:57..
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Yaya geçitleri yetmedi, 'önce yaya' uyarı yazısı eklendi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yayaların güvenli geçişlerini sağlamak maksadıyla ilçe merkezinde birçok noktada yaya geçidi çizgileri yenilenerek, ‘önce yaya' yazısı yazıldı ve yaya figürleri çizildi.

Yaya geçitleri yetmedi, 'önce yaya' uyarı yazısı eklendi

YAY GEÇİTLERİNİN ÖNÜNE "ÖNCE YAYA" YAZILIYOR

Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, ana arterler, okul önleri ve diğer birçok noktada yaya çizgilerini yenilerken, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu ana caddelerdeki yaya geçitlerine sürücülerin görebileceği şekilde ‘önce yaya' görsellerini çizdi.

Yaya geçitleri yetmedi, 'önce yaya' uyarı yazısı eklendi

AMAÇ, ARAÇLARI "UYGUN MESAFEDE" YAVAŞLATMAK

Çalışmayla birlikte sürücülerin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabilmesi ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak.

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