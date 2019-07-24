taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7057
Euro
6.3585
Altın
1423.31
Borsa
103395.97
Gram Altın
261.011

Yayalara yol vermeyen sürücüler drone yardımıyla izlendi

2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesinin ardından sürücüler, bu kurala uymamaya devam ediyor.

İHA | 24.07.2019 - 17:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Düzce’de Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yaya geçitlerinde drone ile uygulama yaptı.

SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ

Drone ile yapılan denetimlerde, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücüler belirlendi.

25 dakika süren denetimler sırasında, çocuk arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlar bile araçlara yol vermek zorunda kaldı.

Denetimlerde, yayalara öncelik tanımayan 16 araç sürücüsüne ceza uygulandı.

Yayalara yol vermeyen sürücüler drone yardımıyla izlendi

488 TL PARA CEZASI

Yaya geçidinde yayalara yol vermemenin cezası 488 lira olurken, ekiplerin uygulamaları farklı zamanlarda gerçekleştireceği öğrenildi.

Yayalara yol vermeyen sürücüler drone yardımıyla izlendi

Yayalara yol vermeyen sürücüler drone yardımıyla izlendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakan Atilla ailesine kavuştu

Hakan Atilla ailesine kavuştu

181
Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

232
Uzungöl'deki saldırı turistlerin planlarını etkiledi

Uzungöl'deki saldırı turistlerin planlarını etkiledi

794
Babası Boris Johnson'ı anlattı

Babası Boris Johnson'ı anlattı

234
İzmir'de yol verme kavgasına baba-oğula saldırdılar

İzmir'de yol verme kavgasına baba-oğula saldırdılar

187
30 Ağustos'u küçümseyen Alinur Aktaş, kendini savundu

30 Ağustos'u küçümseyen Alinur Aktaş, kendini savundu

407
Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir