Yayalara yol vermeyen sürücüler drone yardımıyla izlendi

Düzce’de Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yaya geçitlerinde drone ile uygulama yaptı.
SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ
Drone ile yapılan denetimlerde, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücüler belirlendi.
25 dakika süren denetimler sırasında, çocuk arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlar bile araçlara yol vermek zorunda kaldı.
Denetimlerde, yayalara öncelik tanımayan 16 araç sürücüsüne ceza uygulandı.
488 TL PARA CEZASI
Yaya geçidinde yayalara yol vermemenin cezası 488 lira olurken, ekiplerin uygulamaları farklı zamanlarda gerçekleştireceği öğrenildi.