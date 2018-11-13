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Yayanın ölümüne neden olan sürücü serbest kaldı

Hatay'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 13.11.2018 - 15:27..
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Yayanın ölümüne neden olan sürücü serbest kaldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde PVC kapı pencere işiyle uğraşan 59 yaşındaki Nizam Berrak, PTT Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada bir motosiklet Berrak'a çarptı. Çarpmayla birlikte Berrak ile devrilen motosikletin sürücüsü yere düştü.

Yayanın ölümüne neden olan sürücü serbest kaldı VİDEO

KAZAYI GÖRENLER MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ SALDIRDI

Kazaya şahit olan ve yol kenarında park halindeki araçtan inen 2 kişi yerden kalkan motosiklet sürücüsüne saldırdı.

Yayanın ölümüne neden olan sürücü serbest kaldı

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Nizam Berrak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

SERBEST BIRAKILDI

Kaza sonrası gözaltına alınan 20 yaşındaki Ö.S. adlı motosiklet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, 3 çocuk babası Berrak'ın cenazesi Kurtderesi Mezarlığında toprağa verildi.

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