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Yayaya çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalandı

Kütahya'da açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra alkol alıp, direksiyon başına geçen ehliyetsiz genç, yol kenarında yürüyen yayaya çarparak kaçtıktan bir süre sonra yakalandı.

DHA | 10.06.2019 - 04:18..
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Kütahya’da yaralama suçundan açık cezaevinde bulunan O.T.(22), iddiaya göre izinli olarak çıktıktan sonra alkol alarak direksiyon başına geçti.

Yayaya çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalandı

ALKOLLÜ HALİYLE YAYAYA ÇARPIP KAÇTI

O.T., kullandığı 43 NT 013 plakalı otomobille İstiklal Mahallesi Hamam Caddesi üzerine geldiğinde yol kenarında yürüyen Fahrettin Yıldırım’a (53) çarparak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım’ı ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Yayaya çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalandı

YAYA OLARAK KAÇARKEN YAKALANDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan otomobili kazayı görenlerin ifadeleri üzerine takibe aldı. Dört lastiği de patlayan otomobilden inen O.T., yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Yayaya çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalandı

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polise direnen O.T., polis ekiplerince biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen O.T.’nin ehliyeti olmadığı ve 2.90 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayaya çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalandı

Yayaya çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalandı

Yayaya çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalandı

Yayaya çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalandı

Yayaya çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalandı

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