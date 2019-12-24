Yayaya çarpan otomobil sürücüsü baygınlık geçirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde, camiye gitmek için evinden çıkan 78 yaşındaki İsmail Yavaş'a, Murat Durmuş yönetimindeki araç çarptı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın şiddeti ile savrulan yaşlı adamın, başından yaralandığı belirtildi. İsmail Yavaş, olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kaza sonrası polis ekiplerinin ifadesini aldığı hafif ticari aracın sürücüsü Murat Durmuş, birden fenalaşarak yere yığıldı. Çevreden yetişen vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından yerden kaldırılan ve kazanın şoku ile baygınlık geçirdiği belirlenen Murat Durmuş için de ambulans çağrıldı.

Sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla alakalı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



