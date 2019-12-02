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Yayaya çarpan sürücünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı

Sakarya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobille çarpıp, ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücünün, ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Mahkemeye çıkan sürücü, serbest kaldı.

DHA | 02.12.2019 - 16:27..
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Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Şirin'e (57), sürücüsünün hızla geldiği otomobil çarptı.

Kaza sonrası durmayan sürücü, olay yerinden kaçtı.

Yayaya çarpan sürücünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı

ÇARPIP, KAÇTI

İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Şirin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza sonrası polis ekipleri, Ayşe Şirin'e çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Yayaya çarpan sürücünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı

SERBEST KALDI

Çevredeki MOBESE kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobili kullananın ehliyeti bulunmayan Şakir A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Şakir A., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şakir A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Yayaya çarpan sürücünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı

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