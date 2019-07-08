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Yayaya çarparak ölümüne sebep olan sürücü serbest kaldı

Bursa'da otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İHA | 08.07.2019 - 17:39..
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Bursa-Ankara yolunda Abdurrahman K. idaresindeki 16 MA 0917 idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mecbure T.'ye çarptı.

Ağır yaralanan kadının yardımına, vatandaşlar yetişti.

SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mecbure T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü, karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yayaya çarparak ölümüne sebep olan sürücü serbest kaldı

Yayaya çarparak ölümüne sebep olan sürücü serbest kaldı

Yayaya çarparak ölümüne sebep olan sürücü serbest kaldı

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