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Yayaya çarptı, aracındaki hasarı kontrol edip kaçtı

Gaziantep'te yayaya vurup aracındaki hasarı kontrol ettikten sonra kaçan sürücü yakalandı.

İHA | 29.11.2019 - 13:14..
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Gaziantep-Nizip D400 kara yolunda kamyon sürücüsü İhsan Yeter, yol sormak için durdu ve aracından indi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu sırada sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç Yeter'e çarptı. İhsan Yeter ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan ekipler, kazaya karışan aracın aynasını bularak sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

Yayaya çarptı, aracındaki hasarı kontrol edip kaçtı

KOPAN AYNADAN ARACA ULAŞILDI

Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri bulunan ayna parçasının seri numarası ve üzerindeki izola banttan yola çıkarak, kazaya karışan aracı bulmak için harekete geçti.

Güzergahtaki kamera görüntülerini tek tek inceleyen jandarma ekipleri kamyonları incelemeye aldı.

Yayaya çarptı aracını kontrol edip kaçtı VİDEO

SÜRÜCÜ KAMYONDAN İNİP HASARI KONTROL ETTİ

İzledikleri görüntülerde bir kamyonun benzin istasyonunda durmasından şüphelenen ekipler, sürücünün aracından inerek kamyondaki hasarı kontrol ettiğini gördü. Sürücünün kırılan aynanın olduğu bölgede inceleme yapması üzerine kamyonun gittiği yön takibe alındı.

Ekipler yoğun çalışmalar sonucunda sürücünün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini belirledi. Kamyonun plakasının sürücünün isminin ise İ.K. olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları incelemede aracın sağ tarafındaki aynanın izola bantla sarılı olduğunun görülmesi üzerine operasyon başlattı.

Yayaya çarptı, aracındaki hasarı kontrol edip kaçtı

İFADESİNDE KAZAYA KARIŞTIĞINI İTİRAF ETTİ

Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonla sürücüyü gözaltına alırken kamyona el koydu. Kazaya karıştığını itiraf eden İ.K.'nın, ifadesinde, "Hava karanlıktı. Seyir ederken, birden önüme bir şey fırladı. Çarpmamak için manevra yaptım. Ne olduğunu görmedim." dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından zanlı adli makamlara sevk edildi. Şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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