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Yayaya yol vermeyen sürücülere drone'lu denetim

Eskişehir'de, Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın Projesi kapsamında ilk 8 ayda, kural ihlali yapan 776 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İHA | 19.09.2019 - 13:34..
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İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında uygulamalar devam ediyor.

YOL VERMEYEN 776 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulamalar hakkında yapılan açılamada,"İl merkezi sorumluluk alanımız içerisinde görevli trafik ekipleri tarafından, 2019 yılı ilk sekiz ayında planlamalar ve ihbarlar dahilinde video-kamera ve insansız hava aracı ile yapılan denetimlerde, ışıklı trafik işareti bulunmayan kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşır iken yavaşlamayan ve buralardan geçen yayalara durarak ilk geçiş hakkın vermeyerek kural ihlali yaptığı tespit edilen 776 araç sürücüsünün sürücü belgesine ve tescil plakasına, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilmiştir" denildi.

Yayaya yol vermeyen sürücülere drone'lu denetim

Yayaya yol vermeyen sürücülere drone'lu denetim

Yayaya yol vermeyen sürücülere drone'lu denetim

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