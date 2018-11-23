Yayınevleri, TÜYAP 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı nasıl değerlendirdi

TÜYAP, yine kitapseverlerle yayıncıları bir araya getirdi. 10 gün soluksuz devam eden fuar, iyisiyle kötüsüyle geride kaldı bile. Elbette en çok yorulanlar yayıncılar oldu. Beylikdüzü’ne uzanan yolların hakkını veren okurları da takdir etmek gerek elbet…

Evet, fuar geride kaldı. Benim görevim de okurluğun yanında bir de yayıncılar ve yazarlardan görüş almak oldu. Bu yazıda yayınevleri var. Bir sonrakinde bakalım yazarların gözünden fuar nasıl geçmiş onu göreceğiz…

Yayınevlerine iki sorum vardı:

- Fuar bu sene nasıldı? (Genelde ve sizin açınızdan?)

- Geçen sene ile kıyaslarsanız neler söylersiniz?

İTHAKİ YAYINLARI





- Satış ve Pazarlama Sorumlusu Ali Celeptaş

İstanbul Kitap Fuarı, kentin kültür aktiviteleri içerisinde en sevilen ve en çok rağbet gören etkinliklerinden biri şüphesiz. Özellikle son birkaç yıl özelinde bu ilginin sürekli yukarı bir ivmeyle hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan da kitap fuarının İstanbullu okuyucular için bir alışkanlık haline geldiğini söyleyebiliriz. Ancak 2018 yılı özelinde konuşacak olursak keyifli bir fuar tablosundan söz etmek pek mümkün değil. Hem yayıncılık sektörünün yaşadığı kağıt, döviz gibi problemler hem de okuyucunun yaşadığı mali sıkıntılar bu sene fuarın kısmen önüne geçti diyebiliriz.

Evet, fuara katılımın nitelik boyutu hemen hemen geçen senelere yakındı doğru, ancak nicel bir karşılaştırmaya girdiğimizde aynı sonuca ulaşamıyoruz.

MÜPTELA VE GANJ YAYINLARI





Çevirmen/Editör Özge Nur Küskün

Bu sene fuar beklentinin altındaydı. Çünkü bir ara kayıtsızlıktan neredeyse biz durduruyorduk işleri. Tam bu ara kağıt krizi üzerine fuara girince de, bizi bile şaşırtan fiyatlar oldu. Müptela’da okurların fiyatlara ciddi bir itirazı var. Yazarlar da, telif alacak olsa da, kitap satılamadıktan sonra pek bir şey kazanamıyor. Ama bunun yanında reklamı iyi yapılan kitap duyuluyor. Biz Penguen çatısı altında İthaki’den de satış yapıyoruz. Mesela “Fahrenheit 451”, “Cesur Yeni Dünya”,bunların satışı çok güzel.

İnsanlarda biraz ne trend ise onun peşine düşme eğilimi de var. Benim burada gözlemlediğim bu. Bunun dışında imza günleri de çok güzeldi. Nehir Erdem, Tuğçe Aksal, Betül Güçlü…

Yani aslında insanlar ne olursa olsun kitap alıyorlar. Kimisi alıyor, bir sonraki fuara kadar evinde duruyor. Kimisi okuyor. Hafta içi çocuklar özellikle oyununu oynadıkları “God of War” kitabını aldılar. “İskandinav Mitolojisi” çok iyi sattı. Ama gördüğüm kadarıyla insanlar, ki özellikle gençler, bloggerlerden, youtuberlerden duyduklarını gelip alıyorlar. Çok fazla kitap alan var, ama bilinçli kitap alan yüzde 50 diyebilirim.

KÜSURAT YAYINLARI





Büşra H. Aksak

Bu seneki fuar güzel geçti. Genel olarak fuarlarda şöyle bir mantık vardır: Yayınevleri uzun yıllardır aynı yerlerde kiralarlar stantlarını ve bu bizim gibi yayınevleri için dezavantaj oluşturuyor. Yer bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Geçen sene fuarda daha atıl bir yerdeydik mesela, daha zor bulunuyorduk. Bizi bilen okuyan insanlar geliyordu. Ama bu sene daha güzel bir yerdeyiz. Tüm okurlarla çok kolay bir şekilde buluştuk ve gelen “Küsurat’ı arıyordum”, “Şu kitap yeni çıktı; var mı?” gibi… Bu sebepten bizim için güzeldi.

Ama yayın sektöründe bir kriz var hepimizin malumu. Biz de bunu yayınevi olarak deneyimleyip görüyoruz dirsek temasında olduğum firmalar ve yayıncı arkadaşlarla. Geçen senenin satışı biraz daha iyiydi. Maliyetler bu kadar yüksek değildi ve dolayısıyla kitap fiyatları da biraz daha ucuz olabiliyordu yayıncı tarafında. Şimdi maliyetler neredeyse iki katına çıktığı için biz de fiyatları ona göre düzenliyoruz. Ama bizim şöyle bir durumumuz da var: Okuyucumuz genel anlamda öğrenci, genç bir kitle. Dolayısıyla fiyatları onların alabileceği bir yere çekmeye çalıştık.

Bir yandan da okuyucular geliyorlar: “Şunu çok sevmiştim, benzer bir şey var mı?”, “Absürt komedide başka neler öneriniz olur mu?”… Bu anlamda manevi olarak çok doyurucu bir fuar oldu.

OKUYAN US YAYINLARI





- Genel Müdür Bahar Şen Kazancı ve Deniz Bey

- Bahar Hanım

Benim ikinci fuarım burada, ama geçen seneyle kıyas ettiğimde güzeldi. Bize gösterilen ilgi bence çok güzeldi. Yaptığımız etkinlikler, söyleşiler oldukça sevildi. Diğer yayıncı arkadaşlarla da görüştüğümde, ekonomik anlamda geçen seneyle pek farklı değil gibi. Kötü bir şey değil o zaman diye düşünüyorum. Çünkü geçen sene böyle bir kriz ortamı yoktu.

Yeni kitaplarla fuara girdiğimiz için çok teşekkür aldık. Bu mutluluk vericiydi.

- Deniz Bey

İnsanlar kriz ortamında fiyatların genel olarak yükseldiğini biliyorlar. Buna rağmen genel ilgi oldukça iyiydi. Daha önceki senelerde bundan daha tenha olduğu da oluyordu. İlginç bir şekilde o köprüdeki kargaşaya, trafiğe rağmen geldiler. Haliyle mutluyuz. Aslında fuarda olmak başlı başına mutluluk verici bizim için. Okuyucuyla temas halinde olmak… Bütün yayınevleri için çok daha iyi olmasını temenni ediyorum. Çünkü biz hep birlikte varız.

Okuyan Koala

- Bahar Hanım

Okuyan Koala’ya da ilgi arttı bence. Bizim kitaplarımız Amerikan Psikoloji Derneği’nin kitapları. Psikologlar neredeyse reçeteyle yazıyorlar. Kendilerinin ifadesi bu arada bu! Her biri spesifik olarak bir konuya karşılık geliyor. Çok bilen var, ona göre geliyorlar. Gelip burada tanışıp sevenler var. Bazen burada sohbet ederken okurlar birbirine öneride bulunuyor.

Bir de tabii daha her şeyin farkında, çocuklarının eğitimine yönelen aileler olduğu için belki kendi masraflarından kısıp çocuklarına daha çok ve iyi kitaplar alıyorlar. Daha seçiciler. Sosyal medyada kendilerince doğru olduğuna inandıkları kişileri takip edip onların referansıyla da geliyorlar.

- Deniz Bey

Okuyan Koala’yı bir okuyan bir daha bırakmıyor. Çocuk kitapları konusunda Türkiye’ye bu çocuk kitaplarının adını yazacağını düşünüyorum. Bu alanda, bu kadar yetkin ellerden çıkmış başka kitap yok diyebilirim.

TİMAŞ YAYINLARI





- Yayın Grubu Satış Müdürü Mücahit Arlı

Bu yılki fuar, geçen yıla nazaran beklentilerimizin altında kaldı. Her ne kadar okuyucular teveccüh gösterse de, kağıt fiyatlarının artmasıyla yükselen kitap fiyatları ve katılımcının geçen yıla nazaran az olması beklentilerimizi karşılayamadı. Tabii kötü de diyemeyiz. Geçen yılı yakaladık; ama bu bir başarı değil. Üzerine bir şeyler koymak lazım.

ALTIN KİTAPLAR





- Yılmaz Bey

Fuara geçen seneye oranla katılım düşük. Haliyle bu satışa da yansıyor. Tabii bunun internet satışıyla da ilgisi var, sadece katılımla ilgili bir durum değil. Oradaki indirimler daha fazla.

KIRMIZI KEDİ YAYINLARI

Fuar genellikle iyi geçiyor. Geçen yıllara nazaran katılımcı sayısında ufak bir düşüş olmasına rağmen Kırmızı Kedi’nin satışları şu an iyi gidiyor. Yeni çıkan kitabımız Mustafa Kemal 1 milyon adedi aştı. Diğer bütün kitaplarımız ve özellikle çocuk kitaplarına da ilgi oldukça büyük…

DESTEK YAYINLARI

Yayınevi Müdiresi Yelda Cumalıoğlu

Fuarın genelde bütün yayıncılarının söylediği, yüzde 30 daha düşük geçen seneye göre. Fakat biz bu krize şöyle bir hazırlık yaptık: Ayda 10 kitap çıkarırken 22 kitap çıkardık. Ürün çeşitliliğimizi, yazar imzalarımızı artırdık. Dolayısıyla Destek için fuar güzel geçiyor. Ama tabii bu önlemleri almasaydık, bizde de düşüş olabilirdi.

Şu an kalabalık, ilgi çok; ama tabii ki halk kitap almakta zorlanıyor. Bir de şöyle bir durum da var, ama yapacak bir şey yok. Fuarda biz yüzde 25 indirim yapıyoruz, ama destekdukkan.com’a girdiğinizde indirim yüzde 40. Tabii burada yazarla buluşuluyor. Ha niye yüzde 25 yapıyoruz? Çünkü masrafımız çok burada.

Geçen sene de fuar, bir önceki seneye göre düşüktü diyebilirim.

Not: Zaman ayıran ve yoğunluktan yetişemeyen değerli yayınevlerine çok teşekkür ederiz.

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Damla Karakuş

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