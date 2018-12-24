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Yayla macerası kurtarma operasyonuyla bitti

Yaylalara gezmek için çıkan 17 yaşındaki 3 gencin aracı, kara saplandı.

İHA | 24.12.2018 - 06:41..
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Düzce’de pazar gününü yaylalarda geçirmek isteyen Y.E.T., Ç.Ö. ve C.Ş. isimli 17 yaşlarındaki 3 genç, araçları ile Sırıklı Yaylası civarına çıktılar. Başlayan kar yağışı ile birlikte geri dönmeye karar veren gençlerin, bindiği araç kara saplandı.

Uzun uğraşlarına rağmen araçlarını saplandığı yerden çıkartamayan gençler, 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. 112 Acil Çağrı merkezinin yönlendirmesi ile gençlerin bulunduğu alana İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Beyköy Belde Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Düzce AFAD ekipleri sevk edildi.

Yayla macerası kurtarma operasyonuyla bitti

Yayla macerası kurtarma operasyonuyla bitti VİDEO

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ekipler güçlükle ulaştıkları üç genci, mahsur kaldıkları yerden kurtararak, Düzce Beyköy Belde Jandarma Komutanlığı’na getirdiler.
Üç gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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