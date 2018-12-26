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Yaylada karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Giresun'da yoğun kar yağışı nedeniyle Kulakkaya Yaylası'nda araçta mahsur kalan 4 kişiye, 4.5 saatlik yol açma çalışması sonucu ulaşıldı.

AA | 26.12.2018 - 21:45..
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Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası'nda, kar yağışı nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

KURTARMA ÇALIŞMASI. 4,5 SAAT SÜRDÜ

Sabah saatlerinde Kulakkaya Yaylası Melikli obasında, yolun kapalı olması nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi, İl Özel İdaresi'nden yardım istedi.Özel İdare'ye bağlı iki iş makinesinin, 4.5 saatlik çalışmasının ardından oba yolu ulaşıma açılarak, araçta mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı.

Kurtarılan kişilerden Ahmet Yılmaz, dün akşam obanın üst kısmında bulunan evlerine geldiklerini söyledi.

Geceyi evlerinde geçirdiklerini anlatan Yılmaz, "Gece kar yağışı başladı. Sabah dönmek için aracımızla yola çıktık. Ancak bir süre sonra kar nedeniyle yolda mahsur kaldık. İl Özel İdaresi'nden kurtarılmak için yardım istedik. Ekipler geldi ve bizi kurtardı." dedi.

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