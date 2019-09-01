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Yaylada kaybolan kampçıları arama çalışmaları sürüyor

Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişinin bulunması için yoğun çaba harcanıyor.

DHA | 01.09.2019 - 18:17..
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Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, köylülerin gruptakileri uyardığı ortaya çıktı.

Mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 6 kişiyi son gören Süleyman Sukas, "Arkadaşları 'Güzergah tehlikeli, gitmeyin, en azından çocuğu götürmeyin' diye uyardım." dedi.

Yaylada kaybolan kampçıları arama çalışmaları sürüyor

AFAD, UMKE ile jandarma ekipleri, 10 kilometrelik parkurda iz takip köpeği ve drone destekli arama çalışmasıyla 12 yaşında çocuğun da aralarında olduğu 6 kişiyi bulmaya çalışıyor. Arama çalışmalarında grubun kamp yaptığı noktaya ulaşıldı; ancak kayıp kişilerin izine rastlanılmadı.

Yaylada kaybolan kampçıları arama çalışmaları sürüyor

Yaylada kaybolan kampçıları arama çalışmaları sürüyor VİDEO

EKİPLERE YARDIMCI OLUYOR

Bölgeye sevk edilen arama- kurtarma ekiplerine yardımcı da olan Sukas, "Bölgeyi çok iyi bildiğim için ekiplere yardımcı olmak istedim. İşimi bırakıp ekiplerle iz sürdüm. Dere kenarında kamp yapacaklarını söylemişler ama yoğun yağmur sonrası onlar ormanlık alana doğru kaymış. Biz arama çalışmalarında ormanlık alanda gruba ait olduğunu düşündüğümüz kamp yerine rastladık. Ormanlık arazi çok sık ve zorlu olduğu için yardım istediklerini düşünüyorum. Ekiplerle hem buradan hem de yayla istikametinde arayışlarını sürdürüyor." dedi.

Yaylada kaybolan kampçıları arama çalışmaları sürüyor

Yaylada kaybolan kampçıları arama çalışmaları sürüyor

Yaylada kaybolan kampçıları arama çalışmaları sürüyor

Yaylada kaybolan kampçıları arama çalışmaları sürüyor

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