Roben isimli Alman turistin aracı Rize’nin Cimil Yaylası’nda taşlık alana sıkıştı. Aracını hareket ettiremeyen Alman turist çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

HEM ŞAŞIRDILAR HEM DE YARDIM ETTİLER

Rizeli gençler, Alman turiste yardım ederken o anları cep telefonlarına kaydetti. Sosyal medya da hızla yayılan görüntüler birçok bürokrasi tarafından da “Memleketimin sıcak insanları” ifadeleriyle paylaşıldı.

Gençler uzun uğraş sonrasında Alman turistin aracını sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaylada mahsur kalan Alman turiste Rizeli gençler yetişti

RİZELİ GENCİN SÖZLERİ GÜLDÜRDÜ

Çekimi yapan genç, bir yandan aracı çukurdan nasıl çıkartabileceklerini tartışırken, Alman turiste de "PUBG'de uçaktan yanlış yere mi atladın" diye takıldı.