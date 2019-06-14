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Yaylada yıldırım isabet eden 2 kişi kurtarıldı

Koyun otlatırken yıldırım isabet eden Hamdi Bal ve Murat Sevim, Sikorsky tipi polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

DHA | 14.06.2019 - 21:12..
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Van'ın Çatak ilçesinde yıldırımın çarptığı 2 çobanın imdadına polisler yetişti.

Yaylada koyun otlatan Hamdi Bal ve Murat Sevim'e, etkili olan sağanakla birlikte yıldırım isabet etti.

Yaralanan Bal ve Sevim, bölgede bulunan yakınları ile 155 polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine Van İl Emniyet Müdürlüğü'nde Sikorsky tipi polis helikopteri havalandı. Helikopterle birlikte UMKE ve polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen helikopter, yaylada güvenli bir bölgeye iniş yaptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ekipler, yaralı olan Hamdi Bal ve Murat Sevim'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra helikoptere aldı. Yaralı Bal ve Sevim polis helikopteri ile Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaylada yıldırım isabet eden 2 kişi kurtarıldı VİDEO


Yaylada yıldırım isabet eden 2 kişi kurtarıldı

Yaylada yıldırım isabet eden 2 kişi kurtarıldı

Yaylada yıldırım isabet eden 2 kişi kurtarıldı

Yaylada yıldırım isabet eden 2 kişi kurtarıldı

Yaylada yıldırım isabet eden 2 kişi kurtarıldı

Yaylada yıldırım isabet eden 2 kişi kurtarıldı

Yaylada yıldırım isabet eden 2 kişi kurtarıldı

Yaylada yıldırım isabet eden 2 kişi kurtarıldı

Yaylada yıldırım isabet eden 2 kişi kurtarıldı

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