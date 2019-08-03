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Yayladan dönen iki arkadaş yolda ayı ailesiyle karşılaştı

Trabzon'un Araklı ilçesi Pazarcık Yaylası'ndan dönen iki arkadaş, yolda bir anne ayı ve 3 yavrusu ile karşılaşınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İHA | 03.08.2019 - 09:45..
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İki yakın arkadaş Ersin Eşkin ve Samet Sarı, Pazarcık Yaylası'ndan araçları ile dönüyorlardı. Dönerken yolda ilginç bir an yaşadılar.

AYI AİLESİ İLE KARŞILAŞTILAR

İki arkadaş, 4 bireyden oluşan ayı ailesi ile karşılaştılar. Araçları gören anne ayı ve 3 yavrusu hızla yolda koşmaya ve kaçmaya başlarken, Eşkin ve Sarı o anları cep telefonları ile kayıt altına aldılar.

Yayladan dönen iki arkadaş yolda ayı ailesiyle karşılaştı

Yayladan dönen iki arkadaş yolda ayı ailesiyle karşılaştı VİDEO

ORMANLIK ALANDA İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

İki arkadaşın korku ve heyecanları konuşmalarına yansırken, önce anne ayı ve bir yavrusu daha sonra da diğer iki kardeş ayı yoldan çıkarak ormanlık alanda izlerini kaybettirdiler.

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