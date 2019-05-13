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Yaylalar geçim kaynağı oldu

Karların erimesiyle yaylalara çıkan vatandaşlar, burada topladıkları sebzeleri satarak geçimlerini sürdürüyor.

İHA | 13.05.2019 - 16:27..
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Batman’ın Kozluk ilçesinde yaşayan vatandaşlar, dağlardan farklı bitkileri toplayıp satarak aile geçimine katkıda bulunuyor.

Kozluk ilçesine bağlı dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar, karların erimesini fırsat bilerek yaylalardan ışkın, kenger, kekik, ısırgan, dere ve gülbahar gibi çeşitli ot ve bitkileri toplayarak ilçe merkezinde satıp aile bütçelerine katkı sağlıyor.

FAZLA KISMINI SATIYORUZ

Doğal ürünlerine büyük bir rağbet gösterildiğine dikkat çeken köylüler, "Vaktimizin çoğunu köyde hayvancılık ve çiftçilik yaparak geçiriyoruz. Baharın gelmesi ile birlikte her fırsatta yaylalara çıkarak tabiatın bizlere sunduğu ürünleri topluyoruz. Topladığımız bitki ve otları tükettiğimiz gibi fazla kısmını da ilçe merkezi veya Batman merkeze götürerek satıyoruz" dedi.
Yaylalar geçim kaynağı oldu

Yaylalar geçim kaynağı oldu

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