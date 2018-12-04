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Yaylanın tek kemer köprüsü

Ordu'da Yaylası Alicin Deresi üzerinde bulunan kemer köprü, merkeze gidenler tarafından kullanılıyordu.

İHA | 04.12.2018 - 08:50..
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Ordu’da eski kervan yolu üzerinde bulunan kemer köprü yıllara meydan okuyor. Kabadüz ilçesinde küçük bir derenin üzerindeki kemer köprünün ne zaman yapıldığı bilinmiyor.

MERKEZE GELMEK İSTEYENLER KULLANIYORDU

İlçenin Çambaşı Yaylası Alicin Deresi üzerinde bulunan kemer köprü yakın zamana kadar yaylanın farklı obalarından Çambaşı merkezine gelmek isteyenlerce kullanılıyordu.

Yaylanın tek kemer köprüsü

"YAYLADA BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK"

Yayla sakinlerinden Serdar Şimşek, kemer köprünün çok eski olduğuna inandığını söyledi.

Yaylanın tek kemer köprüsü olduğunu ifade eden Şimşek, “Alicin Deresi üzerinde bulunan kemer köprü taşların birbirine yaslanılarak yapılmış güzel bir eser. Büyüklerimiz Ermeni ve Rumların yaptıklarını söyleseler de bence çok daha eski bir yapı. Çünkü yaylada başka bir örneği daha yok.” dedi.

Yaylanın tek kemer köprüsü

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