Yaz aylarında hayat kurtaran otomobil bakım rehberi: İşte dikkat etmeniz gerekenler

Haziran ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca sürücü için uzun ve keyifli tatil planları yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Ancak yüksek hava sıcaklıkları ve zorlu yol şartları, otomobiller üzerinde tahmin edilenden çok daha büyük bir stres oluşturuyor.

Tatil sezonunda artan şehir dışı seyahatleri, aracınızın performansını doğrudan etkileyen yoğun bir aşınma sürecini beraberinde getiriyor.

Bu sebeple, güvenli ve sorunsuz bir yolculuk deneyimi yaşamak adına yaz aylarında yapılması gereken otomobil bakımları oldukça önemli.

OTOMOBİLLER SICAK HAVADAN NASIL ETKİLENİR

Sıcak hava araçların motor performansını düşürür, fren mesafesini uzatır, klima sistemini zorlar ve lastik basınçlarını değiştirerek patlama riskini artırır.

Ayrıca akü ömrünü kısaltır ve araç içi sıcaklığı seranın etkisiyle dışarıdan çok daha yüksek seviyelere çıkararak döşemelere zarar verir.

Sıcak hava ve trafikte dur-kalk yapmak motorun normalden fazla ısınmasına yol açar, soğutma sıvısı eksikse araç kolayca hararet yapabilir.

Sıcak hava daha az yoğundur ve bu durum motorun silindirlerine giren oksijen miktarını azaltarak çekişte gözle görülür bir güç kaybına neden olur. Turboşarjlı araçlarda ise sıcak hava sistemin verimini düşürür ve performans kaybını artırır.

Yüksek sıcaklık akü içindeki sıvının buharlaşmasına neden olur, bu durum özellikle eski akülerin ömrünü kısaltır ve ani yolda kalmalara yol açabilir.

Elektrikli veya hibrit araçlardaki lityum-iyon bataryalar da yüksek ısıya karşı hassastır ve aşırı sıcaklık uzun vadede batarya ömrünü ve menzilini düşürebilir.

Sıcak havalarda asfaltın ısınması ve sürtünme lastik içindeki havanın genleşmesine neden olur. Aşırı genleşen ve basıncı artan lastikler sıcak asfaltta patlama riski taşır.

Güneş altında park edilen araçların içi, dış ortamdan çok daha yüksek sıcaklıklara ulaşır. Örneğin dışarısı 35 derece iken araç içi 50-60 dereceye çıkabilir. Bu sıcaklık direksiyonu ve koltukları yakarken plastik aksamda çatlamalara neden olur.

LASTİK HAVA BASINÇLARINI KONTROL EDİN

Hava sıcaklığı lastik içindeki havayı genleştirir. Bu durum lastik basıncını artırır.

Doğru ölçüm için bazı kuralları da unutmamalısınız. Lastiklerinizi mutlaka soğukken ölçmelisiniz ve araç en az üç saat dinlenmiş olmalıdır.

Sürüşten hemen sonra ölçüm yapmayın ve sıcak lastikten asla hava boşaltmayın. Bu işlem lastiğin inik kalmasına neden olur.

Basıncı araç üreticisinin önerdiği değerde tutun. Bu değerler kapı eşiğinde yazar. Sıcak havalarda kontrolü sıklaştırmak gerekir ve ayda en az bir kez kontrol yapmalısınız.

YAZ LASTİKLERİNE GEÇİN

Sıcak havalarda kışlık lastik kullanmaya devam etmek, aracın performansını düşürürken yakıt tüketimini de gözle görülür şekilde artırıyor.

Bu sebeple güvenlik ve konfor standartlarını yükseltmek için daha sert hamurlu yaz lastiklerine geçiş yapılması kesinlikle tavsiye ediliyor.

Yaz lastikleri ıslak zeminlerde çok daha üstün bir yol tutuşu sağlayarak olası kaza risklerini minimuma indiriyor.

Aynı zamanda lastiklerin diş derinliklerini, yanak kısımlarındaki olası çatlakları veya baloncuk oluşumlarını da dikkatlice incelemeniz büyük önem taşıyor.

KLİMA VE SOĞUTMA SİSTEMİ BAKIMLARINI AKSATMAYIN

Klima ve soğutma sistemi bakımları sıcak havalarda aracınızın hararet yapmasını önlemek ve içeriyi serin tutmak için hayati önem taşır.

Bu bakımları düzenli yapmak büyük arızaların ve yüksek yakıt tüketiminin önüne geçer.

Soğutma sistemi bakımı için ilk olarak radyatör antifriz seviyesi ve kalitesi kontrol edilmelidir. Antifriz sadece donmayı değil kaynamayı da önler.

Sistemdeki hortumlar ve bağlantı noktaları kaçaklara karşı incelenmelidir. Radyatörün ön kısmında biriken toz, yaprak ve çamurlar temizlenerek hava akışı rahatlatılmalıdır. Devirdaim pompası ve v kayışı gerginliği mutlaka kontrol edilmelidir.

Klima sistemi bakımı için ise her yıl polen filtresi değiştirilmelidir. Tıkanmış polen filtresi hava üfleme performansını düşürür ve koku yapar.

Klima gazı seviyesi ölçülmeli ve eksikse tamamlanmalıdır. Klima borularında zamanla oluşan bakteri ve mantarlar için özel dezenfektan spreylerle temizlik yapılmalıdır.

Klima kompresörünün ve fanının sorunsuz çalıştığından emin olunmalıdır.

MOTOR YAĞI VE DİĞER KRİTİK SIVI SEVİYELERİNE DİKKAT

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte motorun çalışma yükü ağırlaşırken, motor yağının hızlıca incelmesi genel yağlama kalitesini ciddi oranda düşürüyor.

Mevsim geçişlerinde motor yağının durumunu kontrol etmek ve üreticinin önerdiği viskozite değerlerine uygun yeni bir yağ kullanmak büyük fayda sağlayabilir.

Sadece motor yağı değil, aracın güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlayan diğer tüm hayati sıvıları da titizlikle gözden geçirin.

Sıcak havada fren sisteminin performansını korumak için zamanla nem çeken fren hidroliği seviyesini de uzun yola çıkmadan önce mutlaka test edin.

Şanzıman ve direksiyon hidroliği gibi sıvılar çok sık değişime ihtiyaç duymasa da sıcak havaların bindirdiği ekstra yük nedeniyle bu sıvıların seviyelerini de mutlaka kontrol etmelisiniz.

AKÜYÜ İHMAL ETMEYİN

Genellikle soğuk kış sabahlarında akla gelen akü problemleri, aslında yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklarda çok daha sinsi bir şekilde ortaya çıkıyor.

Aşırı sıcaklar akü içerisindeki elektrolit sıvısının hızlıca buharlaşmasına neden olarak iç plakalarda geri döndürülemez aşınmalara neden olabilir.

Bu durum akünün genel kapasitesini düşürürken, en umulmadık anlarda tamamen boşalarak sizi yolda çaresiz bir halde bırakabilir.

Üstelik yaz yolculuklarında sürekli çalışan klima, navigasyon ve şarj cihazları gibi elektronik donanımlar akünün üzerindeki enerji yükünü zirveye taşır.

Tatil rotanızı oluşturmadan önce bir servise uğrayarak akü voltaj değerlerini ölçtürmeniz ve gerekiyorsa yeni bir akü satın almanız gerekir.

Akü kutup başlarında gözle görülür bir oksitlenme, kablolarda gevşeklik veya marş basarken bir zayıflık hissederseniz bu uyarıları asla görmezden gelmeyin.

İÇ MEKAN BAKIMLARI

Uzun süre güneş altında park halinde kalan araçların iç mekan sıcaklıkları 60 derecenin üzerine çıkarak araç içindeki tüm materyallere büyük zararlar verebiliyor.

Yoğun UV ışınları ön konsolda derin çatlaklara, koltuk döşemelerinde renk solmalarına ve direksiyon simidinde kalıcı deformasyonlara sebep oluyor.

Yasal standartlara uygun olarak uygulanan cam filmleri, iç mekanın aşırı ısınmasını engelleyerek bu tehlikeli UV ışınlarına karşı oldukça güçlü bir kalkan oluşturuyor.

Aracınızı park ettiğinizde ön cama yerleştireceğiniz basit bir güneşlik bile direksiyonun ve koltukların fırın gibi ısınmasını engelleyebilir.

Aracın dış kaportasını güneş yanıklarından korumak için seramik kaplama veya kaliteli cilalar gibi boya koruma ürünlerinden destek alabilirsiniz.

Özellikle koyu renkli araç sahipleri için bu tür dış koruma önlemleri, otomobilin estetik görünümünü uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi muhafaza ediyor.

UZUN YOLCULUKLAR ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN DİĞER KONTROLLER

Güvenli bir yolculuk için ilk adım olarak yedek lastiğinizin durumunu kontrol etmeli ve tüm aydınlatma sistemlerinin kusursuz çalıştığını doğrulamalısınız.

Bagajınızda mutlaka ilk yardım çantası, takviye kablosu, üçgen reflektör ve bijon anahtarı gibi hayati öneme sahip donanımları barındıran bir acil durum kiti bulundurmalısınız.

Yolculuk boyunca ihtiyaç duyacağınız navigasyon ayarlarını ve müzik listelerini yola çıkmadan önce hazır hale getirmek sürüş stresinizi önemli ölçüde azaltıyor.

Tüm bu detaylı bakımları ve basit kontrolleri eksiksiz bir şekilde tamamladığınızda, uzun yaz yolculuklarının keyfini hiçbir tatsız sürprizle karşılaşmadan sonuna kadar çıkarabilirsiniz.