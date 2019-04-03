Yaz kampı çocuklarda sorumluluk bilincini geliştiriyor

Hayatımızda artan dijitalleşme ve kentleşme sebebiyle çocuklar; doğada çok az vakit geçirebiliyor, insanlarla yüz yüze iletişimde zorlanıyor ve gerçek hayatı öğrenemiyor.

Yaz kampları ise çocuğun hem eğlenmesini hem de farklı alanlarda gelişmesini sağlıyor. Çocukların sosyalleşmesi, sorumluluk alabilmesi, spor yapması ve doğayla etkileşim halinde olmaları için uygun bir ortam sunan yaz kampları sayesinde çocuklar, yaz tatillerinden güzel anılarla dönüyor.

İşte yaz kamplarının çocuklara kazandırdığı yedi özellik...

KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURURLAR

Çocuğunuz sizden bir süreliğine ayrılarak, kendi sorumluluklarını yerine getirmeyi öğrenecek. Yaşam becerileri gelişecek, özgüveni artacak, uzlaşma becerileri ve özsaygıları gelişirken, kendilerini daha iyi ifade edecekler.

SOSYALLEŞİR

Belki de çocuğunuz, yıllarca sürecek dostluklarının temelini burada atacak. Sosyalleşmekten korkmayıp dışa dönük bir birey olarak yetişecek.





SPOR YAPMA FIRSATI YAKALAR

Yaz kamplarında çocuklarınız basketboldan tenise, sörften tırmanmaya kadar her sporla iç içe olurlar. Öğrenirler, eğlenirler ve fiziksel olarak daha güçlü olurlar.

İNGİLİZCELERİ GELİŞİR

Hem kamplarda yabancı eğitmenler tarafında verilen dersler hem de kampa katılan yabancı arkadaşları ile iletişimleri sayesinde İngilizcelerini geliştirebilir, farklı kültürleri tanıyabilirler.





DOĞAYI KEŞFEDER

Öyle ki bu zamanda büyüyen çocuklar, doğa hakkında çok az bilgiye sahip. Özellikle şehir hayatı ve binaların arasında sıkışıp kalma durumu nedeniyle doğayı tanıyamayan çocuklar yaz kampları sayesinde bu fırsatı bulabiliyor ve yeşilin her türlü tonunu görüp temiz havada kaliteli vakit geçirebiliyor.





KENDİ ROL MODELLERİNİ BELİRLERLER

Yaz kamplarındaki birbirinden farklı yetkinlikteki eğitmenler, çocuklara rol model olabilir. Kamptaki eğitmenler onlarla o kadar çok ilgilenir ki kamp bitiminde onlardan ayrılmayı istemeyebilirler. Kendilerine hep donanımlı, pozitif insanları örnek olarak seçerler.





UNUTAMAYACAKLARI ANILAR BİRİKTİRİRLER

Bu kampın sonunda da ileride sürekli hatırlayacağı, yüzündeki tebessümle anlatacağı bir deneyime sahip olurlar.



