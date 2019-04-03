taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5941
Euro
6.28235
Altın
1293.14
Borsa
93533.12
Gram Altın
232.519

Yaz kampı çocuklarda sorumluluk bilincini geliştiriyor

Yaz kampları; çocukların doğada vakit geçirmesi, çeşitli spor aktivitelerine katılması ve sosyalleşmesi için uygun bir ortam sunmasının yanında, sorumluluk sahibi olmasını da sağlıyor.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 09:22..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş

Hayatımızda artan dijitalleşme ve kentleşme sebebiyle çocuklar; doğada çok az vakit geçirebiliyor, insanlarla yüz yüze iletişimde zorlanıyor ve gerçek hayatı öğrenemiyor.

Yaz kampları ise çocuğun hem eğlenmesini hem de farklı alanlarda gelişmesini sağlıyor. Çocukların sosyalleşmesi, sorumluluk alabilmesi, spor yapması ve doğayla etkileşim halinde olmaları için uygun bir ortam sunan yaz kampları sayesinde çocuklar, yaz tatillerinden güzel anılarla dönüyor.

İşte yaz kamplarının çocuklara kazandırdığı yedi özellik...

KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURURLAR

Çocuğunuz sizden bir süreliğine ayrılarak, kendi sorumluluklarını yerine getirmeyi öğrenecek. Yaşam becerileri gelişecek, özgüveni artacak, uzlaşma becerileri ve özsaygıları gelişirken, kendilerini daha iyi ifade edecekler.

SOSYALLEŞİR

Belki de çocuğunuz, yıllarca sürecek dostluklarının temelini burada atacak. Sosyalleşmekten korkmayıp dışa dönük bir birey olarak yetişecek.

Yaz kampı çocuklarda sorumluluk bilincini geliştiriyor

SPOR YAPMA FIRSATI YAKALAR

Yaz kamplarında çocuklarınız basketboldan tenise, sörften tırmanmaya kadar her sporla iç içe olurlar. Öğrenirler, eğlenirler ve fiziksel olarak daha güçlü olurlar.

İNGİLİZCELERİ GELİŞİR

Hem kamplarda yabancı eğitmenler tarafında verilen dersler hem de kampa katılan yabancı arkadaşları ile iletişimleri sayesinde İngilizcelerini geliştirebilir, farklı kültürleri tanıyabilirler.

Yaz kampı çocuklarda sorumluluk bilincini geliştiriyor

DOĞAYI KEŞFEDER

Öyle ki bu zamanda büyüyen çocuklar, doğa hakkında çok az bilgiye sahip. Özellikle şehir hayatı ve binaların arasında sıkışıp kalma durumu nedeniyle doğayı tanıyamayan çocuklar yaz kampları sayesinde bu fırsatı bulabiliyor ve yeşilin her türlü tonunu görüp temiz havada kaliteli vakit geçirebiliyor.

Yaz kampı çocuklarda sorumluluk bilincini geliştiriyor

KENDİ ROL MODELLERİNİ BELİRLERLER

Yaz kamplarındaki birbirinden farklı yetkinlikteki eğitmenler, çocuklara rol model olabilir. Kamptaki eğitmenler onlarla o kadar çok ilgilenir ki kamp bitiminde onlardan ayrılmayı istemeyebilirler. Kendilerine hep donanımlı, pozitif insanları örnek olarak seçerler.

Yaz kampı çocuklarda sorumluluk bilincini geliştiriyor

UNUTAMAYACAKLARI ANILAR BİRİKTİRİRLER

Bu kampın sonunda da ileride sürekli hatırlayacağı, yüzündeki tebessümle anlatacağı bir deneyime sahip olurlar.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pentagon: Türk pilotlar eğitime devam ediyor

Pentagon: Türk pilotlar eğitime devam ediyor

62
Nisan ayı Meclis için yoğun geçecek

Nisan ayı Meclis için yoğun geçecek

94
Kılıçdaroğlu partilileri uyardı

Kılıçdaroğlu partilileri uyardı

157
YSK'de olağanüstü toplantı

YSK'de olağanüstü toplantı

119
Otomobil satış rakamları

Otomobil satış rakamları

43
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye seçim tepkisi

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye seçim tepkisi

29
Esen Güler: Sapoga Kajmer kemiklerimi kırdı

Esen Güler: Sapoga Kajmer kemiklerimi kırdı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir