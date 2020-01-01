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Yaz Kış Denize Girenler'den yılbaşı 'resitali'

Antalya'da kendilerine 'Yaz Kış Denize Girenler' adını veren, farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu grup, 2020 yılını 9 derece sıcaklıkta denize girerek karşıladı.

İHA | 01.01.2020 - 03:46..
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deniz

Konyaaltı Sahili’ne eşleri ve çocuklarıyla gelen ’Yaz Kış Denize Girenler Grubu’ üyeleri, ısınmak için sahilde ateş yaktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle bir süre sahilde vakit geçiren ve aralarında bir kadın üyenin de bulunduğu grup, geri sayımın ardından saat 00.00’da denize girdi.

Yaz Kış Denize Girenler'den yılbaşı 'resitali'

DALGALARA İNAT YÜZDÜLER

Havai fişekler eşliğinde kendilerini Akdeniz’in serin sularına bırakan grup üyeleri, dalgalara inat bir süre yüzdü.

2020’yi denizde karşılayanlardan Abdullah Kurt,2019’u denizde uğurladıklarını belirterek, “Bu yıl ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Temennimiz ülkemiz daha ferah noktaya gelsin. Hava soğuk değil, deniz de sıcaktı” dedi.

Yaz Kış Denize Girenler'den yılbaşı 'resitali'

"DENİZ ÇOK HARİKA"

Erol Dağlı ise 2020’nin herkese hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Bir Erzurumlu olarak, yeni yılı Antalya’da denizde karşılamaktan mutluyum. Yeni yıl herkse sağlık huzur ve mutluluk getirsin. Deniz çok harika bu saatte bile sıcaklığı normal” diye konuştu.

Yaz Kış Denize Girenler'den yılbaşı 'resitali'

Yaz Kış Denize Girenler'den yılbaşı 'resitali'

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