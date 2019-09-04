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Yazar Güneş Altunkaş, ikinci kitabını müjdeledi

Güneş Altunkaş, ilk romanı “Kapının Ardındaki Ben” için dizi/film teklifleri alırken, bir yandan da ikinci kitabını yazmaya başladı bile…

Özel İçerik | 04.09.2019 - 14:01..
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Güneş Altunkaş

Dün, akşam kahvesine buluştuk Güneş ile. Kahve bahane, sohbet şahaneydi doğrusu. Aramızda başlayan güzel dostluğun hatırına, sohbetimizden aldığım heyecanla yazmak istediklerim var şimdi…

Canım Güneş’ten güzel haberlerim var meraklısına… Biliyorsunuz, ilk romanı Kapının Ardındaki Ben! Ben okurken 1955’e bir gittim geldim. Ne acı, ne tatlı, ne dokunaklı cümleler okudum. Tam olarak tarihi roman diyemem belki; ama enerjisi öyle bir sarıyor ki sizi, her bir karakterin sarılanı oluveriyorsunuz. Bir yandan şu da geçiyor içinizden okurken, "Ah bu bir film olsa, neler görürdü bu gözler!"

Bunu sadece okur düşünmemiş olacak ki, yapımcılardan dizi, film teklifleri almaya başlamış bile. Kitabı okuyanlara soruyorum şimdi, çıksa da izlesek çok keyifli olmaz mı? Kitabı okuduğuma göre, filmini izlemem sorun değil. Siz ne düşünüyorsunuz?

Yazar Güneş Altunkaş, ikinci kitabını müjdeledi

HER ŞEY BİR KAPI İLE BAŞLAMIŞTI

Röportajımızı okuyanlar özellikle hatırlayacak ki Güneş, Beyoğlu’nda gördüğü bir kapının ardından düştü içindeki kurgunun peşine. 1800’lerde yapılmış bu apartmanın önce kapısı, kapıdaki zinciri, sonra burada yaşamış insanlara ait fotoğraflar çekti ilgisini. Ardından rüyaların büyüsü de eklenince, 6-7 Eylül 1955’te yaşanan olayların acı gölgesinde, enfes bir roman çıkıverdi ortaya…

Şimdi ise, onun bir film olma ihtimali var. Dün gözlerinde gördüm, hala ilk romanını elinde tutuyor olmanın heyecanını kalbinde taşıyorken, bunlar o kadar güzel plana dökülmek üzere olan hayaller ki!  Canım Güneş, hayallerinden öperim…

NOT: Güneş Altunkaş ile röportajımız için tıklayınız.

Yazar Güneş Altunkaş, ikinci kitabını müjdeledi

İKİNCİ KİTAP MÜJDESİ

Ben sevdiğim insanların böyle müthiş işler yapmasına ve onların parlamasını izlemeye bayılıyorum. Kapının Ardındaki Ben’e gelen teklifler bir yana, Güneş ikinci kitabını yazmaya başladı bile. Bir yandan üzücü, bir yandan heyecan verici, aslında kişisine göre değişen bir detay var bu bilgide. Üzücü olan, maalesef bu kitap Kapının Ardındaki Ben’in devamı değil. Heyecan verici olansa, evet bu kitap Kapının Ardındaki Ben’in devamı değil ve onu beklemek bir hayli keyifli olacak gibi.

Güneş, ikinci kitabında toplumsal sorunları ele aldığı cümleler kurmaya karar vermiş. Üçüncü kitap olarak ilk romanının devamını getirdiğinde ise, fazlaca fantastik fikirlerinin olduğunu söyleyebilirim. Neler yazacak bilmiyorum, ki en heyecan verici yanı bu; ama biliyorum ki, yine hepimizi saracak…

Ne güzel…

Güneş Altunkaş ile ilk romanı Kapının Ardındaki Ben’i konuştuk

Kapının Ardındaki Ben

Güneş Altunkaş

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S.: 200

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Damla Karakuş

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