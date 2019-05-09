Yazar Paola Peretti, etkilendiği 5 kitabı listeledi

Geçenlerde İstanbul’a geldiğinde Paola ile bir röportaj yapmıştık hatırlarsanız. Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe bir yana, romanı için ilham aldığı hayat hikayesini de paylaşmıştı bizimle. Stardtgardt genetik hastalığı ile zamanla görme yetisini tamamen yitiren Paola, romanında da 9 yaşındaki Mafalda ile çocukluğunu yeniden yaşatmış. Peki her şeyin farkında olmak için böylesine hevesli bir yazar neler okuyor dersiniz?
Paola, bizler için 5 kitaptan oluşan bir liste hazırladı. Belki içinde okumadıklarınız vardır, size de fikir olur. Hayat kısa, okumak gerek...
KENDİNE AİT BİR ODA
Kendine Ait Bir Oda, Virginia Woolf'un belki de en kolay okunan kitabıdır. Kolay okunur, çünkü konu çok somuttur: "Kadın ve edebiyat". Erkeklerin kadınlara bıkıp usanmadan tekrarladıkları "ezeli" ve de "ezici" bir soru vardır. "Bizler kadar düşünme yeteneğiniz olduğunu ileri sürüyorsunuz. Madem öyle, neden Shakespeare gibi bir deha çıkaramadınız?" İşte Virginia Woolf bu "yakıcı" soruya, tarihsel ilişkilerin kökenine inip kütüphane raflarında şöyle bir gezindikten ve de kısa bir kadın edebiyatı tarihçesi çıkardıktan sonra esaslı bir yanıt getiriyor. Ve şöyle sesleniyor kadınlara: "Para kazanın, kendinize ait ayrı bir oda ve boş zaman yaratın. Ve yazın, erkekler ne der diye düşünmeden yazın!..."
Kendine Ait Bir Oda
Virginia Woolf
Çev.: Suğra Öncü
İletişim Yay.
S.: 127
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AĞACA TÜNEYEN BARON
Calvino, felsefi türdeki bu romanı 1957'de yazmıştı. "Atalarımız" üçlemesindeki kitaplardan ikincisiydi. Soylu bir aileden gelen ve 12 yaşındayken babasına kızıp, ağaca çıkan Cosimo'nun üzerine yazmıştı hikayesini. Roman, yayımlandığı yıl oldukça değerli bir edebiyat ödülü olan "Viareggio Ödülü"ne layık görüldü.
Ağaçlara Tüneyen Baron
Italo Calvino'nun
Çev.: Filiz Özdem
Yapı Kredi Yay.
S.: 224
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KÜÇÜK PRENS
"Hoşça git!" dedi tilki. "Vereceğim sır çok basit: İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez." Küçük Prens unutmamak için tekrarladı: "Gerçeğin mayası gözle görülmez."
Küçük Prens
Antoine de Saint - Exupery
Çev.: Tomris Uyar, Cemal Süreya
Can Çocuk Yay.
S.: 112
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BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK
1960 yılında yayımlandığından bu yana bütün edebiyatseverlerin gönlünde özel bir yer edinen, Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek Amerika’nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanın, Scout Finch’in gözünden anlatıyor...
Bülbülü Öldürmek
Harper Lee
Çev.: Ülker İnce
Sel Yay.
S.: 355
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MARTI JONATHAN LIVINGSTON
Sahilden bir mil uzaklıkta, denizi kucaklarcasına ilerleyen bir balıkçı teknesi, martılara kahvaltı zamanının geldiğini haber veriyordu. Binlerce martı, bir lokma yiyecek için mücadeleye girişmişti bile. İşte zor bir gün daha başlıyordu...
Martı Jonathan Livingston
Richard Bach
Çev.: Kader Ay Demireğen
Epsilon Yay.
S.: 152
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Damla Karakuş
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