İstanbul Adliyesi'nde intihar eden kişi son yolculuğuna uğurlandı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan, son yolculuğuna uğurlandı.
4 AY 5 GÜN HAPİS CEZASI ALMIŞTI
İbrahim Özkan, alkollü araç kullanmaktan dolayı 4 ay 5 gün hapis cezası aldıktan sonra, adliyenin 7. katından atlayıp intihar ederek hayatını kaybetmişti.
EŞİ GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TABUTA SARILDI
Özkan'ın eşi yazar Seray Şahiner, cenazede eşinin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre tabutun başından ayrılmayan Şahiner, eşinin tabutuna karanfil koydu.
ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜ
İbrahim Özkan’ın cenazesinin, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldüğü belirtildi.