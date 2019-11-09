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İstanbul Adliyesi'nde intihar eden kişi son yolculuğuna uğurlandı

Adliyede yaşamına son veren İbrahim Özkan için, Şişli Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

İHA | 09.11.2019 - 16:19..
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan, son yolculuğuna uğurlandı.

4 AY 5 GÜN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

İbrahim Özkan, alkollü araç kullanmaktan dolayı 4 ay 5 gün hapis cezası aldıktan sonra, adliyenin 7. katından atlayıp intihar ederek hayatını kaybetmişti.

İstanbul Adliyesi'nde intihar eden kişi son yolculuğuna uğurlandı

EŞİ GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TABUTA SARILDI

Özkan'ın eşi yazar Seray Şahiner, cenazede eşinin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre tabutun başından ayrılmayan Şahiner, eşinin tabutuna karanfil koydu.

İstanbul Adliyesi'nde intihar eden kişi son yolculuğuna uğurlandı


ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜ

İbrahim Özkan’ın cenazesinin, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldüğü belirtildi.

İstanbul Adliyesi'nde intihar eden kişi son yolculuğuna uğurlandı


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