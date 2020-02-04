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Yazar Stephen King, gizlilik nedeniyle Facebook hesabını kapattı

Amerikalı ünlü bilim kurgu yazarı Stephen King, yanlış bilgi ve özel hayatın gizliliği endişesi nedeniyle Facebook hesabını kapattığını açıkladı.

AA | 04.02.2020 - 09:25..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, son yıllarda karıştığı gizlilik skandalları nedeniyle sık sık gündeme geldi. Söz konusu gizlilik problemlerinden sonra birçok kullanıcısının güvenini kaybeden Facebook, artık eskisi kadar popüler değil.

Amerikalı ünlü bilim kurgu yazarı Stephen King; Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yanlış bilgi ve özel hayatın gizliliği endişesi nedeniyle Facebook hesabını kapattığını duyurdu.

King, Facebook için "Siyasi reklamlarında izin verilen yanlış bilgi selinden dolayı rahat ve kullanıcılarının gizliliğini koruma yeteneğinden emin değilim." ifadelerini kullandı.

stephen king

SİYASİ REKLAMLARI YASAKLAMADIĞI İÇİN ELEŞTİRİLMİŞTİ

Facebook; 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, politikacı veya kurumlardan gelen reklamlardaki yalan içeriklerden kaçınmak için siyasi reklamları yasaklamayacağını açıklamış ve eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Stephen King'in ise; ABD Başkanı Donald Trump'a ve Facebook'a karşı olumsuz görüşleri medyaya yansımıştı.

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Yazar Stephen King, gizlilik nedeniyle Facebook hesabını kapattı

Yazar Stephen King, gizlilik nedeniyle Facebook hesabını kapattı

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