Yazıcı: Okul aile birliklerinin etkilerini artırmak lazım

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen Kadıköy İmam Hatip Lisesi İBB 15 Temmuz Şehitler Konferans ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, ÖNDER 2. Okul Aile Birliği Zirvesi etkinliğine katıldı.

OKULDA VE AİLE ARASINDAKİ İLETİŞİM

Yazıcı; okul aile birliğine çizilen görev ve misyonun, okul ve aile arasındaki iletişim ve iş birliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak, okullarda, aile birliği ve velinin çok yakın bir iletişim içinde olması gerektiğini söyledi.

"OKUL ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ HAZIRLIYOR"

Okul aile birliklerinin, okullardaki birçok kurulda görevler üstlendiğini anlatan Yazıcı, "Okul çocuklarımızı geleceğe hazırlama da çok özel bir çevre. Bu özel çevre kendi içerisinde çoklu iletişim ve etkileşime açık ama bu çevre içerisinde çok açık bir sistem olarak doğal bir unsur olarak okul aile birliği var. Bu okul aile birliğini ne kadar formal hale getirirsek getirelim buna etki unsurunu katmazsak aslında okul aile birliği istediğimiz işlevi üstlenemiyor." diye konuştu.